كامل إدريس للوزراء: حكومة الأمل ملتزمة بتحقيق اختراقات حقيقية ومعالجات شاملة

عقد رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس اجتماعاً غير رسميا مع الوزراء المعينين حديثاً ضمن طاقم “حكومة الأمل”، وذلك في إطار مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتحديات الراهنة التي تستدعي تحركاً عاجلاً لمعالجتها.

وقد شارك في الاجتماع عددا من الوزراء الذين لم يؤدوا اليمين بعد.

وأكد الدكتور إدريس، خلال الاجتماع، أن أولويات الحكومة تتمثل في تحقيق التعافي الوطني، وإنجاز سلام يلبي الطموحات الوطنية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين والتصدي لهمومهم اليومية.

وأوضح أن خطط الوزارات يجب أن تعد وتضبط وفقاً لهذه الأولويات والموجهات الاستراتيجية.

وقدم الوزراء تقارير موجزة استعرضت الخطوط العريضة لمهام وزاراتهم، مؤكدين التزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد، وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء المجلس الوزاري لإنجاز المهام بكفاءة، ضمن رؤية حكومية قائمة على مشروعات واضحة ومحددة الأهداف.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز جهود الحكومة المدنية في معالجة آثار الحرب، وتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة، والسعي الجاد لتحقيق السلام وفقاً لمتطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام “حكومة الأمل” بالسعي لإحداث اختراقات نوعية في مختلف الملفات ذات الأولوية، بما يُسهم في تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والتنمية.

سونا