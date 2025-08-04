والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى مدير الادارة العامة للدفاع المدني أعمال إعادة تأهيل مرافق الإدارة العامة للدفاع المدني وإزالة مخلفات الحرب وتدشين قوارب ومعدات السلامة للإنقاذ النهري .

جاء ذلك بحضور اللواء شرطة حقوقي يوسف الإمام مدير شرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم وضباط وضباط صف والجنود وشملت عملية إعادة التأهيل نظافة البيئة المحيطة والشوارع حول مباني الإدارة العامة وكبري المسلمية.

واستعرض المدير العام للدفاع المدني العمل الذي تم في تهيئة البيئة لعودة المواطنين وعمليات التعقيم ونقل الجثث إضافة للمساهَمة مع جمعية الهلال الأحمر والمركز القومي لإزالة الألغام و ازالة الأجسام الغربية وغيرها من الأعمال. مشيرا الي العمل المتقدم الذي تم وفق خبرات اكتسبتها القوات كانتاج للتدريب المتقدم لأفراد قواتها خلال الفترة الأخيرة مشيرا لوجود غرفة للطواري مجهزة للتدخلات الطارئة خاصة في فصل الخريف.

ثمن والي الخرطوم الدور الكبير للشرطة ابان معركة الكرامة بالولاية خاصة قوات الدفاع المدني التي عملت في العديد من المحاور وفي كل المناطق المحرر ، كما حيا الدعم المتصل الذي تم اسناد بالمعدات والمتحركات مشيرا الي العمل الكبير في النفرة التي انتظمت برئاسة الإدارة داخل وخارج المبنى وكبري المسلمية والمنازل المحيطة مشيرا الي أن ذلك يمثل الأعمار الحقيقي لمؤسسات الدولة .

ودعا كل المؤسسات لاتخاذ خطوة مماثلة في صيانة وتأهيل مقارها ليسهم في عودتها وتطبيع الحياة بكل الولاية .

إلى ذلك تفقد الوالي ومدير الادارة العامة للدفاع المدني شرطة الإنقاذ النهري على ضفاف النيل الأزرق قبالت مدينة توتي متفقدا الزوارق الجديدة وقدرات التدريب وعكسها لأفراد الإنقاذ النهري من خلال الجولة التي تمت بالزوارق على طول شريط النيل الأزرق والمعدات التي تم توفيرها دعما للسلامة والانقاذ النهري مشيدا بالطفرة الكبري التي تمت والامكانيات التي تم توفيرها.

سونا