الإسبان يستعينون بـ”الأقزام السبعة” للانتقام من يامال

تعرضت جدارية لنجم برشلونة لامين يامال للتخريب، حيث تم تشويهها بعبارات مسيئة تتعلق بالقزامة، وذلك في أعقاب الجدل الذي أُثير بشأن حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

وتم الكشف في الشهر الماضي عن الجدارية التي صممها الفنان “بلازا خوانيك”، والتي جاءت تكريمًا لنجم برشلونة يامال بمناسبة بلوغه عامه الثامن عشر، وظهر فيها اللاعب بهيئة “سوبرمان”، ولكن مع حرف “ل” على صدره بدلاً من “س”.

وراج في البداية صور توحي بتخريب الجدارية، قبل أن يتبين لاحقًا أنها صور معدّلة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن الجدارية تعرضت لاحقًا للتخريب بشكل حقيقي، بحسب ما وثّقه الصحافي الإسباني إيدو بولو، الذي نشر صورة حديثة قائلاً: أحدهم عبث بجدارية لامين يامال في خوانيك… هذه المرة ليست صورة مزيفة أو بالذكاء الاصطناعي. لقد التقطت الصورة بنفسي.

وتضمن التخريب رسومات للأقزام السبعة المستوحاة من قصة “سنو وايت”، في إشارة إلى صور انتشرت مؤخرًا من حفل عيد ميلاد يامال، حيث ظهر فيه مجموعة من قصار القائمة لأداء فقرات ترفيهية.

وتعرض يامال لانتقادات حادة بسبب حفل عيد ميلاده، الذي تم وصفه بأنه كان بمثابة “استغلال للأقزام”.

وأُقيم الحفل في 13 يوليو بحضور نحو 200 شخص من أصدقاء وعائلة وزملاء اللاعب في الفريق، وكان بطابع مستوحى من أجواء المافيا بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وفي سياق متصل، دعا خيسوس مارتين، المدير العام للإعاقة في الحكومة الإسبانية، إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحفل، قائلاً في تصريحات لصحيفة ماركا: نشعر بالقلق من أن هناك من يظنون أن امتلاك المال أو النفوذ يضعهم فوق القانون. القانون يجب أن يُطبق على الجميع، سواء من المتواضعين أو أصحاب النفوذ.

العربية نت