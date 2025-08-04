وزير الصحة بالقضارف يتفقد مركز الأطراف الصناعية

قام د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف بزيارة تفقدية الأحد إلى مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، إلى جانب اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة، للوقوف على سير الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه المركز. وأكد الوزير خلال الزيارة حرصه على رفع مستوى الأداء بالمركز وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمة مشدداً على أهمية تعزيز الخدمات لفئة ذوي الإعاقة باعتبارها من أولويات العمل الاجتماعي والصحي بالولاية. كما وقف الوزير على الترتيبات الجارية لاستقبال وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً التزام وزارته الكامل بتوفير 200 عصا بيضاء للمكفوفين، إلى جانب دعم مشاريع مستدامة تسهم في تحسين سبل العيش للأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبه أوضح الأستاذ مرتضى طه عبدالله مدير مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أن الوزير المكلف اطلع خلال الزيارة على الترتيبات الجارية لإقامة الزواج الجماعي، إضافة إلى المشروعات الخاصة بتمكين ذوي الإعاقة وتطوير المركز وتأهيل بنيته التحتية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تواكب إحتياجات المستفيدين. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

