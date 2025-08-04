شمس الأغنية العربية ترقص وتغني في حفل زفاف ابن شقيقها – فيديو

- 1/2
احتفلت النجمة نجوى كرم بحفل زفاف ابن شقيقها في حفل عائلي مميّز بحضور النجمين ملحم زين وكارلوس
وإنتشر عبر منصات السوشيال ميديا يوم السبت مجموعة من المقاطع العفوية التي تظهر فيها “شمس الأغنية” محمولة على الأكتاف بين العروسين وترقص معهما بكل حب وانسجام، وكذلك ظهرت بمشاهد أخرى وهي تغني مع النجم ملحم زين “قلبي بيضحك” وظهرت بين المعازيم وهي تشجعه وتصفق له وتغني معه بعفوية وحب”.
وحرصت كذلك على الغناء لإبن شقيقها وعروسه، وأطلت بكامل أناقتها بفستان أنيق باللون البنفسجي الغامق بتصميم يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية، وجاء بكمّ واحد من الشيفون الواسع وبقصّة ضيقة من الأعلى يتصميم الكورسيه الضيق والزمزمة عند الخصر، لينسدل من الأسفل بتنورة من الشيفون بتصميم أنيق ومميّز.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقاطع المنتشرة من حفل زفاف ابن شقيق نجوى كرم، وأشادوا بعفويتها وطريقتها التلقائية في التفاعل مع الشهرة وحياتها الشخصية وعلاقتها المميزة بعائلتها، وحرصها الدائم على مشاركتهم لها في حفلاتها وبنشاطاتها الفنية من خلال الرقص معها على المسرح.
مجلة لها
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
