بداية العمل في مجمع خدمات الجمهور بأمدرمان

تم اليوم إستئناف العمل بمجمع خدمات الجمهور بأمدرمان بحضور الفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية برفقة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وذلك بعد أن تم إعادة تأهيله وذلك بحضور الفريق شرطة أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين والإدارات الشرطية بوزارة الداخلية ورئاسة الشرطة وشرطة ولاية الخرطوم.

وأكد الفريق سمره وزير الداخليه اكتمال كافة أعمال صيانة المقر والاجهزة الفنية وإدخال الشبكات والكوادر المتخصصة معلنا جاهزية المجمع لتقديم خدماتها لمواطني امدرمان من خدمات السجل المدني والجوازات والفيش وشهادات السير والسلوك والمرور من ترخيص للمركبات ورخص القيادة، مؤكدا استقبال المواطنين من اليوم .

ودعا المواطنين التوجه للمجمع بعد أن توفرت كل الخدمات والتي ستعود افضل مما كانت عليه مشيدا بجهد العاملين المتواصل وصولا لهذه المرحلة المهمة.

حيا والي الخرطوم وزير الداخلية للمجهودات التي بذلت خدمة للجمهور خلال الفترة الوجيزة وكاول وزير من حكومة الأمل باشر عمله من الخرطوم بالوزارة وبدء التحرك في استعادة خدمات الشرطة .

كما حيا الشرطة السودانية في استعادة خدماتها التي بدأت بالسجل المدني بكرري وفتح الأقسام بعد اعلان الخرطوم خاليه من التمرد وتواصلت الي أن وصلنا لاستعادة العمل بتقنية وترتيب جديد .

وقال هذا التدشين بمثابة انطلاقة جديده للعمل ولكافة خدمات الجمهور وقال سيتواصل العمل في بقية مجمعات خدمات الجمهور في الخرطوم وبحري وامدرمان .

سونا