أكثر من 80 “مرتزقا” كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر

قالت القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني، إن أكثر من 80 “مرتزقا” كولومبيا قاتلوا مع قوات الدعم السريع خلال هجومها على مدينة الفاشر.

وأوضحت في بيان إن الدعم حشدت عدداً من المرتزقة الأجانب من حملة الجنسيات التشادية والإثيوبية والكينية والجنوب سودانية، خلال الهجوم الأخير على المدينة.

العربية_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

