المدير التنفيذي لمحلية الدندر يقف على سير العمل في كبري الدندر وطريق الدندر الشرقي

تفقد الأستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر السبت طريق الدندر الشرقي رافقة العميد شرطة معاش محمود عيسي حسين رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الدندر حيث وقفا على سير عمل الاليات التي تعمل في ردم واعادة تأهيل الطريق . واكد يعقوب إكتمال العمل في سد خور العطشان وكبري ابو رخيص على الطريق الشرقي والذي ظل عائق لحركة المواطنين والمزارعين بسبب الكسورات . واشار الى ان المليشيا المتمردة خلفت اثار سالبة على طريق الدندر حيث اوقفت العمل إبان احتلال المليشيا لمحلية الدندر مما ادى الى توسع الكسورات في جسم السد والتي اثرت تأثير مباشر على الطريق . سونا

