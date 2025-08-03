كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني

دعا رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في برنامج الاستشفاء الوطني، وتعزيز خطاب التسامح، مشيرًا إلى أن حكومة الأمل تعول على نجاح مشروع الاستشفاء الوطني من اجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، بالناظر محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، مثمنًا جهود القيادات الأهلية في محاربة خطاب الكراهية وتعزيز وحدة الصف الوطني من خلال أدوارهم وسط المجتمعات.

وناقش اللقاء مجمل الأوضاع بشرق السودان وسُبل تجاوز التحديات التي تواجه المواطنين بالمنطقة.

وأكد الناظر ترك في تصريحات صحفية، دعم أهل شرق السودان لبرامج ومشروعات حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه البلاد خاصة التنمية، في ظل حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، مبينًا أن رئيس الوزراء منفتح لمعالجة كل القضايا التي تهم البلاد.

وقال ترك “عبرنا له عن رضائنا بالتشكيل الجديد للحكومة الذي راعى التنوع وشمل كل الأقاليم، واكدنا أننا كلنا سند له وللحكومة المدنية بقيادته”.

