ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور – صور

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة صور جديدة لها مع متابعهيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين صبري عبر موقع انستجرام بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

