السفير المصري: الجيش السوداني يقدّم دروسًا في الوطنية والصمود

السفير المصري يشيد ببطولات الجيش السوداني ويؤكد دعمه في مواجهة التمرد أشاد السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح، بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية، مؤكدًا أنها قدّمت “دروسًا ملهمة للشعوب في المنطقة” في الصمود والوطنية.

وقال السفير، في تصريحات صحفية، إن مصر تُثني على قدرات الجيش السوداني وانتصاراته المتتالية على الميليشيات المتمردة التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن الجيش السوداني يمثل عمود استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان، وتدعم وحدة وسلامة اراضيه .