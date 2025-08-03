7 خطوات للحصول على الجنسية البريطانية

للحصول على الجنسية البريطانية، يجب أن يكون المتقدم البالغ قد عاش في المملكة المتحدة 5 سنوات، وأثبت حسن السيرة والسلوك ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية وبالثقافة والتاريخ البريطاني، لكن إجراءات تقديم الطلبات قد تكون شاقة.

وفي ما يلي توضح صحيفة لوفيغارو الفرنسية 7 خطوات رئيسية لتجنب الرفض:

أولا: اجتياز الاختبارات الإلزامية

وهما اختباران:

1- اختبار اللغة الإنجليزية B1:

لا بد للمتقدم أن يثبت أن لديه المستوى B1 في اللغة الإنجليزية، وتكلفة هذا الاختبار 150 جنيها إسترلينيا، أما إذا كان مقدم الطلب قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الدراسة في المملكة المتحدة فسيعفى، وكذلك من كانوا قد خضعوا لاختبار اللغة للحصول على التأشيرة.

وتُرسل رسالة بريد إلكتروني بعد بضعة أيام لتأكيد ما إذا كان الشخص قد اجتاز الاختبار أم لا، وهو صالح لمدة عامين، وبعد هذه الفترة يجب إعادة الاختبار.

2- اختبار “الحياة في المملكة المتحدة”:

ويتضمن أسئلة عن معلومات عامة عن المملكة المتحدة (التكلفة: 50 جنيها إسترلينيا). ومن حيث المضمون فهو عبارة عن اختبار معرفة عامة حول جوانب مهمة من الحياة في المملكة المتحدة: التاريخ، والمؤسسات، والقيم، والخصائص المجتمعية الكبرى، وثقافة البلد.. وقد تكون الأسئلة صعبة، مما يعني أن المراجعة ضرورية لأن نسبة النجاح حوالي 70%.

ثانيا: التحقق من مدة العيش في المملكة المتحدة

أن يكون الشخص قد عاش في المملكة المتحدة 5 سنوات (أو 3 سنوات إذا كان متزوجا بمواطنة أو مواطن بريطاني) وألا يكون الشخص قد غادر البلاد أكثر من 450 يوما خلال 5 سنوات، ولا أكثر من 90 يوما خلال العام الماضي، وأن يقدم تفاصيل كاملة عن أي سفر خارج البلاد.

ثالثا: إكمال الملف

أن يعد نموذجا إلكترونيا أو ورقيا (والورقي أبطأ). والمستندات المطلوبة: إثبات إقامة، اجتياز الاختبارات، تقديم سجل جنائي نظيف، توصيتان.. إلخ. والتكلفة الإجمالية للإجراء: 1735 جنيها إسترلينيا، غير مستردة.

رابعا: على الشخص أن يسجل بياناته البيومترية

خلال 45 يوما من التقديم، على الشخص أن يحدد موعدا لأخذ بصمات أصابعه وصورته عبر مزود الخدمة TLSContact الذي يعمل مع الحكومات لإدارة خدمات التأشيرات والقنصليات، ويتولى التعامل مع الجوانب الإدارية لطلب التأشيرة، ويقدم خدمات مجانية أو مدفوعة حسب الفترة الزمنية.

خامسا: انتظار الرد

متوسط مدة التنفيذ: شهران (بحد أقصى 6 أشهر) وسيُرسَل بريد إلكتروني للتأكيد في حال القبول.

سادسا: حضور الحفل

يجب أن يقام الحفل خلال 90 يوما من القبول ويؤدي المتقدم القسم ويتسلم شهادة التجنس.

سابعا: التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني

1- التكلفة: 107 جنيهات إسترلينية.

2- موعد التسليم: بعد نحو 3 أسابيع.

3- المستندات المطلوبة: صورة، جواز سفر البلد الأصلي، إلخ.

الجزيرة