تشغيل مركز عبدالكريم عبودة للقلب بالقضارف في غضون شهرين

أعلن د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، الوزير المكلف، أن مركز عبدالكريم عبودة للقلب بالقضارف سيبدأ تقديم خدماته في غضون شهرين، وذلك في إطار اتفاق مشترك مع المركز القومي لأمراض وجراحة القلب.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يشمل استكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة من جميع الأطراف، وعلى رأسها وزارة الصحة الاتحادية والمركز القومي للقلب، بما يضمن تشغيل المركز وفق أعلى المعايير وتقديم خدمات تخصصية في أمراض القلب لمواطني القضارف والولايات المجاورة.

وفي السياق ذاته، أكد البروفسور صلاح الباشا، كبير استشاريي القلب بوزارة الصحة والمدير العام للمركز القومي لأمراض وجراحة القلب، التزام المركز القومي بتشغيل المركز خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن المركز سيتكفّل بتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة، بما فيها جهاز القسطرة القلبية، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية والفنية العاملة بالمركز لضمان جودة الخدمة واستدامتها.