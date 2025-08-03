جابر .. نقل كل مقار الوزارات لأكاديمية الأمن بمنطقة سوبا جنوبي مدينة الخرطوم

أصدر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة السودانيين للعاصمة الخرطوم إبراهيم جابر قراراً بوقف أعمال صيانة المرافق الحكومية والمنشآت في العاصمة.

ووفقاً لمصادر الحدث، فقد اتخذت الحكومة السودانية القرار بعد توافقها على نقل مقار الوزارات لأكاديمية الأمن بمنطقة سوبا جنوبي مدينة الخرطوم بهدف إعادة استخدام المبالغ المخصصة لأعمال الصيانة في إعادة خدمات الكهرباء والمياه للعاصمة.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

