إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر “مسل” للنازحين في شمال دارفور

أعربت شبكة أطباء السودان، عن قلقها البالغ لتطورات الأوضاع الصحية في معسكر “مسل” للنازحين، الواقع جنوب محلية طويلة بولاية شمال دارفور، حيث سُجل منذ 22 يوليو 2025م وحتى الجمعة 2 أغسطس، 39 إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، بينها 3 حالات وفاة، حيث يعاني المعسكر، الذي يأوي أكثر من 12 ألف نازح، معظمهم من الفارين من مدينة الفاشر ومعسكراتها (أبوشوك، أبو جا، زمزم، تابت، تمد دحيش ودار السلام) من نقص حاد في المحاليل الوريدية والإمدادات الطبية.

وأكدت الشبكة في بيان، اليوم الأحد، أن الوضع في معسكر “مسل” ينذر بكارثة صحية ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم الطبي اللازم، بما في ذلك إرسال فرق طوارئ صحية وتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية وتأمين وسائل نقل ميدانية للكوادر الصحية، بجانب تنفيذ حملات تطهير ورش موسعة ورفع مستوى التوعية بمخاطر الكوليرا وسبل الوقاية.

وناشدت شبكة أطباء السودان، كافة المنظمات الإنسانية والدولية المعنية بتحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الآلاف من المواطنين الذين يواجهون خطر الوباء في ظروف بالغة القسوة.

السوداني