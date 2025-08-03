- 1/2
- 2/2
جددت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا أهمية الاستمرار في أعمال معالجة أماكن الهشاشة وتعلية الجسور ووضع التحوطات للتدخل السريع لمواجهة الطوارئ، علاوة على مراجعة تصريف مياه الأمطار بالمصارف الرئيسية والفرعية لضمان التصريف والحد من توالد النواقل الحشرية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها بكسلا السبت، برئاسة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية، المهندس عبدالقادر محمد زين، بحضور المدراء التنفيذيين للمحليات، تقرير زيارة اللجنة الفنية لمنطقة اللفة ومراجعة عراضات نهر القاش وحمايتها من الفيضان وتوفير الآليات والحجارة للأسقاطات المقترحة لتقويتها، بجانب المعالجات المقترحة للطريق القومي الرابط كسلا وتلكوك.
وناقشت اللجنة سبل تقوية التنسيق بين اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية والمحليات، بجانب استعدادات الإدارات ذات الصلة بالطوارئ والمنظمات في توفير معينات الإيواء والمواد الغذائية.
وأكدت أهمية تشكيل لجنة من الوزارات ذات الصلة والمنظمات لإحكام التنسيق في التدخلات التي تتم بالمناطق المتضررة من السيول والفيضانات، علاوة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من معينات الإيواء والغذاء والمواد المطلوبة الأخرى لاي طارئ.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.