اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ

جددت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا أهمية الاستمرار في أعمال معالجة أماكن الهشاشة وتعلية الجسور ووضع التحوطات للتدخل السريع لمواجهة الطوارئ، علاوة على مراجعة تصريف مياه الأمطار بالمصارف الرئيسية والفرعية لضمان التصريف والحد من توالد النواقل الحشرية.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها بكسلا السبت، برئاسة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية، المهندس عبدالقادر محمد زين، بحضور المدراء التنفيذيين للمحليات، تقرير زيارة اللجنة الفنية لمنطقة اللفة ومراجعة عراضات نهر القاش وحمايتها من الفيضان وتوفير الآليات والحجارة للأسقاطات المقترحة لتقويتها، بجانب المعالجات المقترحة للطريق القومي الرابط كسلا وتلكوك.

وناقشت اللجنة سبل تقوية التنسيق بين اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية والمحليات، بجانب استعدادات الإدارات ذات الصلة بالطوارئ والمنظمات في توفير معينات الإيواء والمواد الغذائية.