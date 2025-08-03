هانز فليك يغلق الباب أمام رحيل فيرمين لوبيز ويتمسك ببقائه في برشلونة

حسم الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة موقفه بشكل قاطع من مستقبل لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز، بعد التقارير التي كشفت عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النجم الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستغلًا تألقه اللافت في الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فليك أبدى تمسكه الكامل باستمرار فيرمين داخل صفوف برشلونة، معتبرًا إياه أحد الركائز الرئيسية في مشروعه الفني خلال المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من قدرات هجومية مميزة ومرونة تكتيكية عالية، إضافة إلى مجهوده البدني الكبير وتفانيه في الأداء الدفاعي.

وجاء قرار فليك بعد أن تردد خلال الساعات الماضية أن مانشستر يونايتد بصدد تقديم عرض رسمي لضم اللاعب، الذي سجل 8 أهداف وصنع 10 أخرى خلال الموسم المنصرم، وأسهم بقوة في تتويج منتخب إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024.

الصحيفة الإسبانية أشارت أيضًا إلى أن برشلونة رفض في وقت سابق عرضًا من نادي تشيلسي للموافقة على صفقة تبادلية تقضي بانتقال فيرمين إلى “ستامفورد بريدج” مقابل الحصول على كريستوفر نكونكو، وهو ما رفضته إدارة البلوجرانا قناعة منها بموهبة لاعبها الشاب ومستقبله الواعد.

وبحسب التقارير، فقد بادر فليك صباح اليوم السبت، عقب اطلاعه على تقارير اهتمام مانشستر يونايتد، بالتواصل مع فيرمين ليُبلغه بشكل مباشر برغبته في استمراره مع الفريق، وهو ما قابله اللاعب بتأكيد حاسم على تمسكه بالبقاء داخل “كامب نو” وتحقيق النجاح بقميص برشلونة، دون أي نية للرحيل.

ويُعد فيرمين من الأسماء المحبوبة داخل غرفة ملابس برشلونة، حيث يُعرف بتواضعه وروحه القتالية، وقد بدأ مسيرته من فرق الناشئين بالنادي الكتالوني حتى وصل للفريق الأول بفضل موهبته اللافتة واجتهاده المتواصل، ما جعله يحظى بتقدير زملائه وثقة الطاقم الفني.

