غرب كردفان تبحث جهود تحرير الولاية ودحر المليشيا المتمردة

عقد والي غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، اجتماعًا مشتركًا مع نائبه الأستاذ آدم كرشوم نورالدين، بمدينة الأبيض السبت، ناقش الأوضاع الأمنية والإنسانية الراهنة في الولاية.
وأكد الوالي أن اللقاء بحث سبل تعزيز الجهود لتحرير المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلى جانب دعم الاستنفار الشعبي وتوحيد الصف الوطني.
كما شدد الاجتماع على ضرورة نبذ خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح.
من جهته، أشار نائب الوالي إلى أن اللقاء تناول أيضًا التحديات الإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الحالية هي تنسيق جهود الإغاثة للنازحين والعالقين، مشددًا على أهمية وحدة الموقف الرسمي والشعبي لعبور هذه المرحلة الحرجة ضمن خطة وطنية شاملة، لتخليص إنسان الولاية من قبضة مليشيا الدعم السريع المتمردة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
