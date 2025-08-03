وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة

ترأس الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الرئيس المناوب للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة السبت بقاعة الإجتماعات برئاسة الوزارة الاجتماع رقم 4 بحضور أعضاء اللجنة

متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) تفيد أن الإجتماع إستمع الى تقارير اللجان المتخصصة حيث قدم رئيس لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية مجهودات اللجنة فى تنفيذ توجيهات إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وتحديد أماكن تجميع القوات والترحيل اليها

فيما قدم أمين عام حكومة ولاية الخرطوم تقريرا عن خطة إزالة السكن العشوائى وخطة اللجنة لازالةعدد(72) بؤرة للسكن العشوائى داخل ولاية الخرطوم ، مؤكدا إستمرار عمل اللجنة فى تنفيذ خطط الإزالة والتعدى على الأراضي الحكومية

الفريق شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم رئيس لجنة تأمين المعابر والغرفة المركزية أوضح تنفيذ تأمين المعابر بقوات كافية بجانب تشغيل غرفة السيطرة والتحكم ونشر كاميرات المراقبة لتأمين العاصمة فضلا عن إستخدام المسيرات فى عملية التأمين

ممثل اللأجئين رئيس لجنة الأجانب واللأجئين قدم شرحا عن مجهودات اللجنة فى حصر وترحيل اللأجئين الى ولايات كسلا والقضارف والنيل الابيض

رئيس اللجنة الإعلامية الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة قدم تقريرا عن آداء اللجنة الإعلامى خلال الأسبوع الماضى وعكس الأخبار التى تبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين