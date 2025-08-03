جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في الفاشر وكردفان

لبحث مستجدات التصعيد في شمال دارفور وكردفان.. مجلس الأمن الدولي يقرر عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، وذلك يوم الإثنين 4 أغسطس، بطلب من الدنمارك والمملكة المتحدة.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

