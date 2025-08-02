اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بنين تطلق منصة رقمية لضمان حق العودة للأفارقة ونيل الجنسية

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • بنين تطلق منصة رقمية لضمان حق العودة للأفارقة ونيل الجنسية 1/2
  • بنين تطلق منصة رقمية لضمان حق العودة للأفارقة ونيل الجنسية 2/2

إفريقيا - خريطة

أطلقت حكومة بنين منصة رقمية بعنوان “ماي أفرو أوريجينز” مخصصة لاستقبال طلبات المنحدرين من أصل إفريقي، الراغبين في نيل جنسية البلاد. وتتيح المنصة تقديم الطلبات ودفع الرسوم ومتابعة الإجراءات إلكترونياً. وتكرس المبادرة لأول مرة حق العودة التاريخي لأحفاد ضحايا تجارة الرقيق.

الجزيرة – افريقيا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر بنين تطلق منصة رقمية لضمان حق العودة للأفارقة ونيل الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا