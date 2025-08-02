السعودية: لا اشتراطات جديدة على معتمري الخارج.. و3 آليات للحصول على التأشيرة

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية استمرارها في تسهيل إجراءات معتمري الخارج من دون فرض اشتراطات إضافية.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة المهندس عبد المحسن السالم، أن الوزارة توجّه بوصلتها نحو الداخل التنظيمي، حيث تتابع أكثر من 270 شركة عبر فرق رقابية ميدانية ترصد الأداء وتُخضِع المخالفين لعقوبات تتدرج من الغرامات المالية، إلى إيقاف النشاط، وحتى سحب التراخيص.

وأكد وكيل وزارة الحج، أنه لا توجد أي اشتراطات جديدة خاصة بالمعتمرين القادمين من الخارج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم، من لحظة الحصول على التأشيرة وحتى مغادرتهم المملكة. في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط.

كما جرى في وقت قريب تحديث الاشتراطات التنظيمية الخاصة بشركات العمرة، بالتعاون مع وزارة السياحة، وفقاً للسالم، الذي أشار إلى إلزام الشركات بتوثيق عقود السكن لضمان التزامها بمعايير الجودة والسلامة، ورفع موثوقية البرامج والخدمات المقدمة بما ينعكس إيجاباً على راحة المعتمرين ورضاهم.

وعن آلية الحصول على تأشيرة العمرة، قال الوكيل، إنه بإمكان الراغبين في أداء العمرة من خارج السعودية الحصول على تأشيرة العمرة عبر طرق عدة معتمدة وسهلة، من أبرزها، التواصل مع أحد الوكلاء أو المكاتب المعتمدة في بلد المعتمر، والتي تقدم برامج وخدمات متكاملة تشمل السكن، والنقل، والإرشاد، وغيرها، كما أتاحت الوزارة مسارات مرنة للحصول على التأشيرة بشكل مباشر، دون الحاجة إلى وسيط، وذلك ضمن ضوابط محددة، في حين يمكن للمعتمرين زيارة الموقع الرسمي لمنصة «نسك» عبر الرابط: www.nusuk.sa.

الشرق القطرية