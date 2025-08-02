وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية

دشن دكتور هيثم محمد ابراهيم وكيل وزارة الصحة الاتحادية الوزير المكلف ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الدفعة الرابعة من عربات الاسعافا وعددها ٤٧ عربة إسعاف موزعة على ١٥ ولاية وإقليم مقدمة من الوكالة القومية للرعاية الطارئة والاسعاف بوزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية الاتحادية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وشارك في التدشين ممثلو وزارت المالية والتخطيط الاقتصادي والداخلية وممثل مدراء عموم الصحة بالولايات ومدير عام الصحة ولاية الخرطوم دكتور فتح الرحمن محمد الأمين وأوضح دكتور هيثم محمد ابراهيم وكيل وزارة الصحة بأن الإسعاف المركزي يمثل برنامج حياة في تقديم الرعاية الطارئة بتوزيع الخدمات التي تديرها المنظومة الصحية الكلية باعتبار ان الإسعاف المركزي هو الرابط لهذه الخدمة وتقوم المنظومة بالاشراف الكامل ووفق رؤية متكاملة لكل السودان وقال دكتور هيثم بأن المشروع مصحوب بتدريب لخمسة الف شرطي على الاسعافات الأولية مشيرا للحوجة الكبيرة لهذه الخدمة من الرعاية عبر الإسعاف لان الموجود لايفي بعد أن تم نهب وحرق كل الاسطول الموجود أثناء الحرب وقال ماهو موجود يمثل ٢٠٪ من الحوجه الفعليه ودعا لأهمية تقوية ادارات الإسعاف بالولايات حتى يتم تقديم خدمه مميزه لان الإسعاف يمثل دورا كبيراً في حياة المرضى واسعافهم للمشافي.

والي الخرطوم أشار للأسناد الكبير الذي تم من وزارة الصحة الاتحادية طيلة فترة الحرب وقال بأن الإسعاف يمثل حلقة مهمه من حلقات علاج المريض في الحالات الحرجة ولفت للجهود التي بذلت في تأهيل واعادة الكثير من المرافق الصحية بالإضافة للامداد الدوائي لولاية الخرطوم.

إعلام ولاية الخرطوم