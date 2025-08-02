اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الاعيسر..فكرة الجنجويد وأعوانهم في انتزاع الحكم بالقوة العسكرية ليست قابلة للتحقيق

فكرة الجنجويد وأعوانهم في انتزاع الحكم بالقوة العسكرية ليست قابلة للتحقيق على الأرض السودانية، ولم يعد هناك مجال لأي لبس أو غموض.

