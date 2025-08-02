تواصل حملات تهيئة البيئة لعودة المواطنين ودرء آثار الخريف بمحلية الخرطوم

تواصلت بمحلية الخرطوم جهود تهيئة البيئة لعودة المواطنين ودرء آثار الخريف، حيث دشّن المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ عبد المنعم البشير، حملة النظافة ودرء آثار الخريف بمنطقة الحلة الجديدة، ضمن قطاع الخرطوم الغربي، بمشاركة واسعة من سكان المنطقة ومبادرة “المليون متطوع”.

وتأتي الحملة ضمن برنامج “العشرة أيام الإسعافية” الذي أطلقته الولاية لتحسين مستوى النظافة، استجابة لتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.

وأكد المدير التنفيذي استمرار الحملات لتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم، مشيرًا إلى عودة أكثر من 60% من سكان القطاع الغربي، مع جهود متواصلة لإعادة خدمات المياه خلال الأيام المقبلة، إلى جانب المساعي المكثفة لإعادة التيار الكهربائي.

كما وجّه البشير باستهداف حملات النظافة لإزالة العشوائيات والمظاهر السالبة التي تخل بالبيئة والسلامة المجتمعية.

وفي سياق منفصل، وقف المدير التنفيذي على سير حملة إصحاح البيئة وإزالة تراكمات الأنقاض بالسوق المركزي، موجهًا بمواصلة الجهود لتغطية جميع محاور السوق بالتزامن مع أعمال تطهير المصارف.