حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا

دشّنت إدارة توزيع كهرباء ولاية كسلا، شرقي السودان، بالتعاون مع حكومة الولاية والجهات الدعوية، اليوم الجمعة، حملة توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء ومكافحة التوصيلات العشوائية المعروفة بـ”الجبّادات”.

تأتي الحملة ضمن خطة عمل متعددة المراحل تشمل برامج توعوية وفنية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية.

وتناول خطيب المسجد الكبير بكسلا، د. عبد الرحمن الحذيفي، في خطبة الجمعة، أهمية الكهرباء كجزء لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، مشيدًا بالجهود المبذولة من مهندسي وفنيي الكهرباء في ظل التحديات الكبيرة. ووجّه الشكر لهم على تضحياتهم، داعيًا إلى الترحم على شُهـداء قطاع الكهرباء الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم.

وأكّـد د. الحذيفي أنّ التوصيلات العشوائية “حرامٌ شرعًا”، لما تسببه من ضرر على المجتمع، واعتداء على المال العام، وسرقة للطاقة، فضلاً عن الحوادث والحرائق التي تهدد الأرواح والممتلكات. وحَـثّ المصلين على التعاون مع إدارة الكهرباء لإزالة هذه التوصيلات غير القانونية، والتبليغ عنها، مشددًا على أنّ حماية الشبكة الكهربائية واجبٌ دينيٌّ وأخلاقيٌّ ووطنيٌّ.

وتسعى الحملة إلى نشر الوعي بمخاطر “الجبّادات”، وتقليل الفاقد الكهربائي، وضمان استدامة الخدمة للمواطنين، من خلال برامج توعوية تشمل المساجد، المدارس، الأسواق والمؤسسات العامة. كما دعا القائمون على الحملة إلى تنظيم مبادرات شعبية بالتنسيق مع لجان الأحياء، لجان التغيير والخدمات، ولجان المقاومة، ولجان الأمن المجتمعي، لحماية المنشآت العامة وتوعية المواطنين.

وأشار مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان إلى استمرار الحملات في جميع ولايات البلاد، بهدف تعزيز السلامة، تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية ودعم التنمية والإعمار بالشراكة مع المواطنين.

