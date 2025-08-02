مليشيا الدعم السريع تعتقل عشرات النساء في الفاشر تعرّضن لانتهاكات جسدية

مرصد دارفور لحقوق الإنسان يكشف عن وجود معتقلات تابعة لقوات الدعم السريع في أجزاء من مدينة الفاشر، يُحتجز فيها عدد كبير من النساء، تعرّضن لانتهاكات جسدية ونفسية. وطالب المرصد المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بالتحرّك العاجل لتدارك الأمر، ومتابعة ملف المعتقلات، والتحقيق في القضية، ومحاسبة المسؤولين.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

