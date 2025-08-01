عمرو دياب يطرح كليب “خطفوني” بمشاركة ابنته جانا – فيديو

- 1/2
طرح الهضبة عمرو دياب كليب “خطفوني” بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد “ابتدينا”.
تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان ، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.
خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.
من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا.
واحتلت أغنية “بابا” المركز الأول للاكثر استماعا عبر منصة أنغامي، تليها أغنية “خطفوني” في المركز الثاني.
وعلى صعيد اخر يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم الجمعة 1 أغسطس القادم.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
