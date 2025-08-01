وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم

نجحت وحدة الإنقاذ البري التابعة لقوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم في عملية إنسانية دقيقة أسفرت عن إنقاذ طفل حديث الولادة تم العثور عليه داخل مرحاض في منطقة الإسكان الثورة ال(75). وتم تنفيذ العملية باحترافية عالية رغم صعوبة وعمق البئر، حيث جرى حفر نفق جانبي حفاظاً على سلامة الطفل.

وجرت عملية الإنقاذ تحت إشراف مباشر من مدير فرع الإنقاذ البري بشرطة الدفاع المدني، العقيد شرطة/ ربيع محمد موسى، حيث تمكن حدأفراد الوحدة من الدخول إلى المرحاض وإنتشال الطفل بسلام وبعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقله إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه قد تم تسليم الإجراءات إلى شرطة الإسكان بموجب البلاغ رقم 4348، في تأكيد على تكامل الجهود الأمنية والإنسانية في مثل هذه الحالات الحرجة.