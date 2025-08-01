- 1/2
- 2/2
نجحت وحدة الإنقاذ البري التابعة لقوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم في عملية إنسانية دقيقة أسفرت عن إنقاذ طفل حديث الولادة تم العثور عليه داخل مرحاض في منطقة الإسكان الثورة ال(75). وتم تنفيذ العملية باحترافية عالية رغم صعوبة وعمق البئر، حيث جرى حفر نفق جانبي حفاظاً على سلامة الطفل.
وجرت عملية الإنقاذ تحت إشراف مباشر من مدير فرع الإنقاذ البري بشرطة الدفاع المدني، العقيد شرطة/ ربيع محمد موسى، حيث تمكن حدأفراد الوحدة من الدخول إلى المرحاض وإنتشال الطفل بسلام وبعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقله إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه قد تم تسليم الإجراءات إلى شرطة الإسكان بموجب البلاغ رقم 4348، في تأكيد على تكامل الجهود الأمنية والإنسانية في مثل هذه الحالات الحرجة.
الجدير بالذكر أن هذه هذه الحادثة تبرز دور قوات الدفاع المدني في حماية الأرواح، وتعكس روح التضامن المهني والإنساني في مواجهة الظروف الصعبة.
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.