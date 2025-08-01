الحكيم: “المعدد متسول عاطفي وباحث عن الشاورمة”.. اذا كنتَ صاحب استطاعة ورغبتَ في امراة فانظر في عينيها بقوة واخطبها

المعدد متسول عاطفي وباحث عن الشاورمة لماذا يعدد الرجال في 7 نجوم :- ☆ لو أن الرجل يعتقد ان الزوجة الاولى سيئة ؛ لما تزوج الثانية ☆ الزواج الثاني تأكيد لايمان الرجل بالمؤسسية الشرعية ☆ وممارسة مشروعة لرغبته الغريزية في التعدد ☆ وربطها بأهدافه الحياتية كالعزوة وكثرة الذرية والنسب ☆ وأن الزوجة الأولى أكدت له أن المراة شريك يستحق أن يكون معه ☆ لدرجة أنه ارتبط بأخرى ☆ لكن يوجد فرق بين من قرر أن يتزوج ثم بحث وبين من أعجب بفتاة ثم قرر أن يتزوجها وأخيرا اذا كنتَ صاحب استطاعة ورغبتَ في امراة فانظر في عينيها بقوة واخطبها المراة يعجبها الجاد المعجب بها وان كان متزوجا؛ ثم لا تخفض عيناك عنها وانت تكلمها واذا كنتِ صاحبة استطاعة؛ ورغبتِ في رجل فاخطبيه بلا تردد انظري في عينيه بحذر وقولي له : أنت تكملني ، فامتلكني بالحلال أريدك لدنياي وأخرياي ثم أخفضي عينيك مباشرة .. عزيزتي الرجل متسول عاطفي قبل أن يكون آكل شاورمة 《 وأغلب الرجال بعد الزواج تتوقف نساؤهن عن منح العاطفة بحجج واهية وعن منح الشاورمة بحجج أوهى ….》 المشكلة أن الشاورمة المجانية او الرخيصة ام 3 ج في كل مكان لكن هنالك شاورمة تركية خالي دهن وزيت ، بصوص خردل ملفوفة بي عناية غير مكشوفة للذباب لكنهم يخافون أن ينظروا اليها ! عزيزتي الرجل مثل عسل الحكيم ؛ حيث ما حل نفع للعرسان للقولون للحساسية للخصوبة ل… والمراة نحلة تلسع بقوة لكن تهبنا العسل أسع الشيخ ده ماله ؛ عيبوه لي ؟ من غير نظر في عينيه ب….. رسالة ساي ب ….. الكاتب/ محمد هاشم الحكيم

