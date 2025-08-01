- 1/2
- 2/2
نقلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر مواطن حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي الجوي لاستكمال علاجه في أرض الوطن.
حيث قال سفارة المملكة في القاهرة “تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة”.
وأضافت “يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين”.
جريدة الرياض
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.