اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة 1/2
  • نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة 2/2

نقلت سفارة المملكة العربية لدى مصر مواطن حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي الجوي لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

حيث قال سفارة المملكة في القاهرة “تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة”.

وأضافت “يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين”.

52732876111.jpg

جريدة الرياض

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا