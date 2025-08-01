نقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة

نقلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر مواطن حالته الطبية حرجة من مصر إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي الجوي لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

حيث قال سفارة المملكة في القاهرة “تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة”.

وأضافت “يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين”.

جريدة الرياض