وزارة التعليم العالي: عدم توثيق شهادة أي طالب قُبل أو درس دون قبوله عبر القنوات الرسمية

أكدت د. حنان محمد زين مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على مركزية القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أنه لا يحق لأية مؤسسة القيام بأي إجراء فيه إلا بموافقة الإدارة العامة للقبول.
واستنكرت بشدة صدور إعلانات من بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشأن قبول وتسجيل الطلاب الجدد قبل إعلان النتيجة من قِبل الوزارة مما يخالف اللوائح المنظمة لعملية قبول وترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي.
وقالت د. حنان في تصريحات صحفية الخميس إن الوزارة لن تعتمد أي قبول أو تسجيل للطلاب خارج القنوات المعروفة، وأنها غير مسئولة عن توثيق شهادة أي طالب قُبل أو درس دون قبوله عبر القنوات الرسمية والتي لا يوجد استثناء فيها لأية مؤسسة.
كما أشارت إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بذلك حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق الطلاب وأسرهم، والتزاماً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في نظام القبول المركزي والذي يضمن نزاهة وشفافية إجراءته.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
