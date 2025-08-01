تسرع الشيخوخة والشيب.. 9 أطعمة احذر تناولها باستمرار

تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل مباشر في مظهرنا الخارجي، بدءاً من نضارة البشرة وحتى ظهور الشيب والتجاعيد.

ورغم أن الشيخوخة عملية بيولوجية طبيعية، إلا أن بعض العادات الغذائية يمكن أن تسرِّع هذه العملية وتمنحنا مظهراً أكبر من عمرنا الحقيقي، لذا نستعرض فيما يلي 9 أطعمة حذر منها خبراء التغذية والصحة الجلدية، لأنها ترتبط بتسريع مظاهر الشيخوخة وفقدان نضارة البشرة وظهور الشيب المبكر.

اللحوم المصنعة والشيخوخة

اللحوم المصنعة مثل السجق، اللانشون، السلامي والبسطرمة، تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، ما يسبب التهابات مزمنة تؤثر سلباً على الكولاجين، البروتين المسؤولين عن مرونة البشرة.

وأكد خبراء التغذية أن الالتهاب المستمر الناتج عن اللحوم المصنعة قد يؤدي إلى تسريع التجاعيد وترهل الجلد.

المشروبات الغازية.. السكر المركز وأثره على الخلايا

يؤدي تناول المشروبات الغنية بالسكر إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة وهي جزيئات تضر بخلايا البشرة، كما أن الأحماض الناتجة عن تفاعل السكر مع بكتيريا الفم تضعف مينا الأسنان.

وأوضح الباحثون أن الإفراط في السكر لا يسبب فقط التجاعيد، بل يزيد احتمالات الإصابة بالخرف والسكري وهو ما يتوفر في كلٍّ من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

الأطعمة المقلية.. الدهون المؤكسدة تهاجم الجلد

القلي العميق يكوِّن جزيئات غير مستقرة تعرف بالجذور الحرة، تسبب تلف الخلايا وتفقد الجلد مرونته.

وتشمل القائمة البطاطا المقلية، الدونات والجبن المقلي، حيث أفاد أطباء الجلد أن هذه الأطعمة تسرع عملية الشيخوخة بسبب التأثير المباشر على خلايا الجلد والكولاجين.

السكر الأبيض عدو الكولاجين الأول

يرتبط السكر بإنتاج مركبات تسمى AGEs «منتجات التقدم في العمر الناتجة عن الجليكوز» والتي تضعف الكولاجين وتفقد البشرة مرونتها.

ونصح خبراء التغذية باستبدال السكر بالفواكه أو العسل أو الشوكولاتة الداكنة.

الكافيين الزائد.. جفاف وتلف الخلايا

يعمل الكافيين كمدر للبول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل وجفاف الجلد ويزيد احتمالات ظهور التجاعيد مبكراً.

وأوضح خبراء الأمراض الجلدية أن قلة الترطيب تؤثر مباشرة في قدرة البشرة على التجدد ومقاومة عوامل الشيخوخة.

اللحوم المشوية أو المحروقة

عند شوي اللحوم على درجات حرارة عالية، تتكون مركبات AGEs، وهي نفس المركبات التي تدمر مرونة الجلد.

وأشار الباحثون إلى أن اللحوم المشوية المحترقة لا ترفع فقط خطر الإصابة بمرض السكري، بل تسهم في ظهور التجاعيد.

الدهون المتحولة تهدد شباب البشرة

تحتوي بعض أنواع الزبدة النباتية أو الدهنيات المستخدمة في الخبز والتحمير على دهون متحولة وهي دهون صناعية تؤثر سلباً على صحة الجلد.

تضعف هذه الدهون حاجز البشرة الطبيعي وتجعلها أكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والبقع الداكنة بشكل أسرع.

الأطعمة الغنية بالفركتوز تسرع تلف البشرة

يؤثر الفركتوز وهو نوع من السكر الموجود في بعض المحليات مثل شراب الذرة، في مرونة الجلد بشكل مباشر.

يسهم هذا النوع من السكر في تسريع عملية تلف ألياف الكولاجين، ما يؤدي إلى فقدان نضارة البشرة وظهور التجاعيد مبكراً.

الوجبات الجاهزة المجمدة

تحتوي هذه الوجبات على كميات ضخمة من الملح، ما يسبب احتباس السوائل، خصوصاً في الوجه وحول العينين.

ولفت خبراء التغذية إلى أن تناول هذه الوجبات بانتظام يؤدي إلى مظهر منتفخ ومتعب ويضعف صحة الكلى والجلد معاً.

صحيفة الخليج