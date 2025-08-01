تكريم قيادات التعليم بولاية الخرطوم

كرم الاتحاد المهني للمعلمين بمحلية كرري الخميس قيادات وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بحضور الدكتور قريب الله محمد أحمد مدير عام الوزارة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة والمقدرة في تحقيق النجاحات في الشهادات الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية.

وأشاد الدكتور قريب الله محمد أحمد، وزير التربية والتعليم المكلف، بولاية الخرطوم بجهود المعلمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذا التكريم هو لجميع المعلمين بالولاية. وأضاف أن المعلمين قد طوعوا المستحيل وأحرزوا نتائج مشرفة غير مسبوقة للطلاب.

كما أشاد الدكتور قريب الله بمبادرة الاتحاد المهني للمعلمين في تكريم القيادات، مؤكدًا أن تكريمهم هو تكريم لكل معلمي المراحل. جاء ذلك في إطار الاحتفاء بالنجاحات التي حققتها وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في الشهادات الدراسية المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد المهني للمعلمين بمحلية كرري الأستاذ/ سيف الدين الحبوب إن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود قيادات التعليم في تحقيق النجاحات الدراسية المتميزة، ويعكس التزام الاتحاد المهني بترقية مهنة التعليم ودعم المعلمين.

وأضاف أن تكريم قيادات التعليم هو تكريم لكل معلمي الولاية، ويدفعهم للاستمرار في العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات. وأشار إلى أن الاتحاد المهني للمعلمين يعمل على تعزيز دور المعلمين وتحسين ظروف عملهم، ويشجع على التميز والإبداع في العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن التكريم تمثل في وشاحات للادارات وشملت القيادات التعليمية التي تم تكريمها كل من: