لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها

أقرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن واستقرار الأوضاع بالولاية.

وأشادت اللجنة بالوضع الأمني المستقر، موصية بتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية المرئية لدعم الجهود الأمنية.

ووافقت اللجنة على توصيات لجنة المضبوطات بتخصيص موقع لحصر وتصنيف المضبوطات الخاصة بالمواطنين، تمهيداً لإعلان أصحابها للتعرف عليها واستلامها.

وفي سياق متصل، أثنت اللجنة على جهود الشرطة العسكرية التي ضبطت أعداداً كبيرة من الدراجات النارية المخالفة لأمر الطوارئ الخاص بحظر استخدامها، حيث صودرت (220) دراجة نارية، على أن تُعرض البقية أمام المحاكم خلال الأيام المقبلة.

كما تابع الاجتماع، الترتيبات الجارية لفتح مراكز ترخيص المركبات في جميع محليات الولاية، مع البدء في ترخيص الركشات خلال عشرة أيام من اليوم. وأشاد الاجتماع بأداء الخلية الأمنية التي نجحت في تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في تجارة الألمونيوم، الأسلحة، الذخائر، المحولات والمولدات الكهربائية، إلى جانب توقيف متعاونين مع المليشيا المتمردة.

وأكدت اللجنة استمرار التطويق الأمني للمناطق المشبوهة، وتكثيف حملات ضبط الدراجات النارية المخالفة، مع مواصلة حملات إبعاد الأجانب المخالفين لأمر الطوارئ الذي يحظر تشغيلهم. ودعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام بأوامر الطوارئ لتجنب المخالفات.

