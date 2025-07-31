القهوة وعلاقتها بسكر الدم | تحذير خاص

القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا حول العالم، ويعتمد عليها الملايين كمصدر للطاقة واليقظة، لكن مع تزايد الاهتمام بالصحة والتحكم في مستويات السكر، يتساءل عدد كبير من الأفراد عن تأثير القهوة على نسبة السكر في الدم.

وسنجيب خلال السطور التالية عن هذه التساؤلات، وفقًا لما نشره موقع “تايمز ناو” وآراء الأطباء المتخصصين.

كيف تؤثر القهوة على مستويات السكر؟

يرى الأطباء أن تأثير القهوة على نسبة السكر في الدم يعتمد على عدة عوامل، من أبرزها:

طبيعة التمثيل الغذائي لدى الشخص.

توقيت تناول القهوة.

كمية الكافيين المستهلكة.

فالقهوة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستوى السكر، خاصة عند تناولها على معدة فارغة أو بجرعات كبيرة، وهو أمر يجب الحذر منه لدى من يعانون من مقاومة الأنسولين أو مقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني.

دور الكافيين في رفع السكر

يعتبر الكافيين العنصر الرئيسي المسئول عن هذا التأثير، إذ يُنبه الجهاز العصبي المركزي، ويُزيد من إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين.

هذه الهرمونات بدورها تُقلل من فاعلية الأنسولين، وتدفع الكبد لإطلاق الجلوكوز المُخزن، ما يؤدي إلى صعوبة امتصاص هذا السكر من قبل الخلايا، وبالتالي ارتفاع مستوياته في الدم.

القهوة على معدة فارغة.. تحذير خاص

يشير الأطباء إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى امتصاص سريع للكافيين، ما يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، لا سيما إذا أُضيف إليها السكر أو محليات صناعية، ورغم أن هذه الارتفاعات تكون قصيرة الأجل، إلا أن الإفراط المستمر في استهلاك القهوة قد يؤدي إلى آثار سلبية طويلة المدى.

كيف تتجنب ارتفاع السكر بسبب القهوة؟

إذا كنت من عشاق القهوة وتخشى من تأثيرها على نسبة الجلوكوز في دمك، فإليك بعض النصائح المفيدة:

اشرب القهوة مع الطعام

تناول القهوة مع وجبة رئيسية أو خفيفة يُبطئ امتصاص الكافيين ويُقلل تأثيره على السكر.

استخدم المحليات الطبيعية

بدلاً من السكر الأبيض، جرّب العسل أو المحليات الطبيعية الأخرى لتقليل تأثير السكريات المضافة.

اختر قهوة قليلة الكافيين

قلل من كمية الكافيين بشرب “نصف قهوة” أو القهوة منزوعة الكافيين، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية أو مقاومة للإنسولين.

استبدلها بمشروبات أخرى

يمكن أن تكون الشاي الأسود أو الشاي الأخضر بدائل صحية أفضل فيما يخص تنظيم سكر الدم.

راقب مستويات السكر لديك

إذا كنت تستخدم جهاز مراقبة مستمر للسكر، فتابع تأثير أنواع القهوة المختلفة ومواعيد تناولها، لتحدد الأنسب لك.

