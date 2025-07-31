بدعم من المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء يدشن عددا من المنشآت الخدمية ببورتسودان

دشن رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، عددًا من المنشآت الخدمية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، شملت إعادة تأهيل وإنشاء وحدة عناية مكثفة ووحدة عناية للاطفال حديثي الولادة بمستشفى الاطفال، محطة أوكسجين بإنتاجية تصل إلى 30 متر مكعب في الساعة بمستشفى الحوادث، إضافة إلى محطة تحلية مياه مستشفيات (الحوادث – الأطفال – الصدرية – النفسية)، بطاقة إنتاجية 50 متر مكعب في الساعة.

وتأتي هذه المشروعات بدعم من المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، عبر الشريك الوطني المنفذ منظمة (كفاءات للدراسات والتنمية البشرية)، وذلك في إطار جهود المملكة لدعم وتطوير القطاع الصحي بالبحر الأحمر.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقدير السودان للمملكة حكومةً وشعبًا على ما تقدمه من دعم تنموي، مشيدًا بأدوارها الداعمة للشعب السوداني، مبينًا ان هذه الاعمال تعد نموذجًا حيا للتعاون بين الأشقاء.

ووقف كامل إدريس، على سير العمل بمشروع اعادة تأهيل محطة تحلية مياه الشاحنات بمدينة بورتسودان، بحضور والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، وتلقى تأكيدات من الجهة المنفذة بافتتاح المشروع خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود كل الذين ساهموا في هذه الأعمال.

وقالت د. احلام عبد الرسول ممثل الوالي، مدير عام قطاع الصحة بالولاية. إن المشروعات تمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي ودعم جهود حكومة الولاية لتوطين العلاج داخل الولاية، معربة تقديرها لدعم المملكة في هذا المجال.

وأوضح السفير السعودي، علي بن حسن بن جعفر ان هذا الدعم ياتي تعبيرا على امتداد العلاقات التاريخية الراسخة بين السودان والمملكة، مؤكدا حرص بلاده علي أمن واستقرار ورفاهية الشعب السوداني، معربًا عن شكره وتقديره لافتتاح، رئيس الوزراء لهذه المشروعات، بمشاركة والي البحر الأحمر.

سونا