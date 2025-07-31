رسالة رونالدو بعد تسجيله في أول مباراة لجواو فيلكس مع النصر

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجّل في فوز فريقه النصر السعودي 2-1 على تولوز الفرنسي، في أول ظهور لمواطنه جواو فيلكس، بعد يوم واحد من انتقاله من تشلسي الإنجليزي للدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 32 مستغلا تمريرة من ويسلي، وتم استبداله بين الشوطين، وبدأ فيلكس المباراة واستمر حتى استبدل في الدقيقة 59.

كانت المباراة الودية ضمن معسكر النصر في النمسا، قبل السفر إلى إسبانيا في العاشر من أغسطس/آب المقبل لمواجهة ألميريا وديا، استعدادا لكأس السوبر السعودي ضد الاتحاد بطل الدوري السعودي.

رسالة رونالدو

ونشر رونالد على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة واضحة بعد المباراة مفادها أن لا شيء يستطيع إيقافه، وأنهم سيواصلون رؤيته يسجل بقوله: “الجوع لا ينضب. لا يزال هناك عمل يجب القيام به، وهذا بدأ للتو”.

الجزيرة