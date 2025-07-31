- 1/2
- 2/2
تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجّل في فوز فريقه النصر السعودي 2-1 على تولوز الفرنسي، في أول ظهور لمواطنه جواو فيلكس، بعد يوم واحد من انتقاله من تشلسي الإنجليزي للدوري السعودي.
وسجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 32 مستغلا تمريرة من ويسلي، وتم استبداله بين الشوطين، وبدأ فيلكس المباراة واستمر حتى استبدل في الدقيقة 59.
كانت المباراة الودية ضمن معسكر النصر في النمسا، قبل السفر إلى إسبانيا في العاشر من أغسطس/آب المقبل لمواجهة ألميريا وديا، استعدادا لكأس السوبر السعودي ضد الاتحاد بطل الدوري السعودي.
رسالة رونالدو
ونشر رونالد على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة واضحة بعد المباراة مفادها أن لا شيء يستطيع إيقافه، وأنهم سيواصلون رؤيته يسجل بقوله: “الجوع لا ينضب. لا يزال هناك عمل يجب القيام به، وهذا بدأ للتو”.
الجزيرة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رونالدو بعد تسجيله في أول مباراة لجواو فيلكس مع النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.