مدير الإدارة العامة للمرور يدشن أعمال نحت الشاسيهات بعطبرة ويشيد بشركة الوكيل لدورها في تطوير الخدمات المرورية

دشّن اللواء شرطة حقوقي د/سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور أعمال نحت الشاسيهات للمركبات بمصنع اللوحات وعلامات المرور بمدينة عطبرة وذلك بحضور مدير مرور الولاية ومدراء الدوائر برئاسة الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وقدم المقدم شرطة/ سامر محمد الحسن مدير مصنع اللوحات بعطبرة، تنويرا شاملا حول المراحل التي مر بها مشروع استجلاب جهاز نحت الشاسيه مبينا أنه يتمتع بمواصفات تقنية حديثة ويعمل بكفاءة عالية وجودة مطابقة للمعايير والضوابط المعمول بها برئاسة الدائرة الفنية

وخلال التدشين ثمن اللواء د. سراج الدين جهود شركة الوكيل لخدمات المرور ودورها الفاعل في تعزيز السلامة المرورية وتقديم خدمات عالية الجودة ترضي طموحات المواطنين دون تكليفهم أعباء إضافية مؤكدا التزام الإدارة العامة للمرور بتذليل العقبات وتوفير خدمات مرورية متطورة وحديثة.

ودعا أصحاب المركبات إلى التوجه لمراكز المرور بالولايات لاستكمال الإجراءات اللازمة موجها اللجنة المشتركة بنحت الشاسيه بضرورة الوصول إلى جميع المراكز الخدمية في مختلف الولايات بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات في أماكنهم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللجنة تضم ممثلين من الجمارك ومكافحة التهريب والدائرة الفنية وشركة الوكيل والمباحث المركزية والشرطة الأمنية والأدلة الجنائية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

