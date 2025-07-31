الكتلة الديمقراطية ترحب بمواقف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الرافض لحكومة المليشيا

رحبت الكتلة الديمقراطية بالموقف الصريح والواضح الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي أكد فيه رفضه القاطع لما يسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع، وعبّر عن التزامه الثابت بوحدة السودان وسيادته، وعدم الاعتراف بأي كيان موازي.

واشادت الكتلة فى بيان للناطق الرسمى د. محمد زكريا فرج الله بمواقف جامعة الدول العربية وجميع الاطراف التي عبّرت بوضوح عن رفضها وادانتها لمثل هذه الخطوة، والتي تمثل تهديداً للسودان والمنطقة، خاصة أن معظم الدول المجاورة هشة وغير محصنة ضد الفوضى والانقسام.

واضاف البيان ” إذ تثمن الكتلة مواقف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والدول الشقيقة، فإنها تؤكد أن الإدانة وحدها لا تكفي، وتطالب برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بما يتيح له العودة إلى مكانه الطبيعي في الأسرة الإفريقية، فاعلًا وشريكًا في صناعة السلام والاستقرار”.