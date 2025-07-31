- 1/2
- 2/2
رحبت الكتلة الديمقراطية بالموقف الصريح والواضح الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي أكد فيه رفضه القاطع لما يسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع، وعبّر عن التزامه الثابت بوحدة السودان وسيادته، وعدم الاعتراف بأي كيان موازي.
واشادت الكتلة فى بيان للناطق الرسمى د. محمد زكريا فرج الله بمواقف جامعة الدول العربية وجميع الاطراف التي عبّرت بوضوح عن رفضها وادانتها لمثل هذه الخطوة، والتي تمثل تهديداً للسودان والمنطقة، خاصة أن معظم الدول المجاورة هشة وغير محصنة ضد الفوضى والانقسام.
واضاف البيان ” إذ تثمن الكتلة مواقف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والدول الشقيقة، فإنها تؤكد أن الإدانة وحدها لا تكفي، وتطالب برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بما يتيح له العودة إلى مكانه الطبيعي في الأسرة الإفريقية، فاعلًا وشريكًا في صناعة السلام والاستقرار”.
وجددت الكتلة الدعوة لكل شركاء السودان الإقليميين والدوليين إلى تحقيق السلام ودعم الانتقال الديمقراطي عبر مسار الحوار السوداني المبني على وحدة السودان وتعزيز سيادته الوطنية ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة السودانية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتلة الديمقراطية ترحب بمواقف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الرافض لحكومة المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.