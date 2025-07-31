إصابة فتاة عشرينية باختناق في حريق منزل بأسوان

تعرضت فتاة عشرينة بأسوان للإختناق نتيجة إندلاع حريق فى منزل بمنطقة الملقطة بأسوام ، وتم على الفور نقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغاً يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة أبو الريش، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة ، وهو ما أسفر عن إصابة فتاة ، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعرض 3 أشخاص للإصابة بطلقات نارية نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى المناطق بإدفو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة بلاغا من مستشفى النيل التخصصى تفيد بوصول 3 مصابين بطلقات نارية بمنطقة الطوناب، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

بينما تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين ، وأخرى نقل وذلك بالطريق الصحراوى الغربى عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينته ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه نهر النيل بمدينة أسوان، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بغرق شاب فى مياه نهر النيل واختفاء جثمانه فى منطقة الغرق، وتمكن فرق الإنقاذ النهري بعد مرور يوم من العثور على جثمانه فى مياه نهر النيل بالقرب من أحدى الجزر النيلية .

