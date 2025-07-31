رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته القانونية تجاه انتهاكات الحرب

- 1/2
طالب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جمعة الوكيل، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين من قتل واغتصاب ونزوح جماعي وتجويع متعمد.
وقال الوكيل خلال لقائه الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر الذي يزور البلاد هذه الايام، ان الزيارة تأتي لتقييم الأوضاع بالبلاد وانهم أكدوا له التزام السودان التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة وأن السودان قد صادق على 7 منها من جملة 9.
وأوضح أن اللقاء تناول مسألة ايصال المساعدات الانسانية والإغاثة للمناطق المحاصرة من قبل المليشيا المتمردة وتوفير الدعم النفسي للضحايا. بحانب التزام السودان بحماية المدنيين والالتزام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.
ودعا الوكيل الخبير الأممي باتخاذ خطوات دولية جادة لضمان وقف الانتهاكات ووصول المساعدات الإنسانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة مثل المرأة والطفل والعجزة.
وشدد على أن معاناة الشعب السوداني لاتحتمل الانتظار وان صوت الضحايا لن يصمت وان على العالم أن يصغي ويستجيب لصراخ الأبرياء العالقين في أتون الحرب.
ونوه الوكيل إلى سعي مفوضية حقوق الإنسان بالسودان تعزيز اعمال المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسودان وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب وضمان جبر الضرر وتعويض الضحايا.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
