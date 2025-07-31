القضارف.. حماية المحاصيل وتقليل الخسائر الناتجة عن الآفات

انعقد ظهر الاربعاء بقاعة اجتماعات وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، اجتماع اللجنة الفنية لإنجاح الموسم الزراعي الثاني، برئاسة المهندس حسين الصافي، ممثل المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية مدير الادارة الزراعية ، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.

استعرض الاجتماع توصيات الجلسة السابقة وموقف تنفيذها، كما ناقش تقييم جودة المنتجات الزراعية مقارنة بالموسم الماضي، في ضوء المواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين نوعية الإنتاج وتعزيز فرص تسويقه محليًا وخارجيًا.

وفي محور الدعم اللوجستي، أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لتوفير وسائل الحركة للمشاركين في حملة مكافحة الفأر الزراعي، تأكيدًا على أهمية التدخلات الوقائية في حماية المحاصيل وتقليل الخسائر الناتجة عن الآفات.

كما ناقش الاجتماع موقف التنسيق بين البنك الزراعي السوداني وشركة النيلين بشأن توفير الجازولين الزراعي، حيث كُشف عن مؤشرات إيجابية تبشّر بالوصول الي نتائج طيبة للمزارعين، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في دعم العمليات الزراعية الجارية.

من جانب آخر، شددت اللجنة على ضرورة دمج المعلومات المناخية في عمليات التخطيط الزراعي، من خلال تفعيل التعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وطرح التحديات التي تواجه العمل المشترك بهدف الوصول إلى حلول فنية قابلة للتنفيذ.

كما استعرض الاجتماع تقارير قطاعية قدّمها أعضاء اللجنة، تناولت التحديات والفرص في مجالات الإنتاج، الخدمات، والإسناد الفني، إلى جانب قضايا ذات صلة بمهام اللجنة ودورها في التنسيق بين الشركاء.

واكدت ادارة الارشاد على أهمية الإرشاد ودوره الحيوي في العملية الإنتاجية من خلال التقرير الذي قدم والذي كشف عن عدد من التحديات التي تواجه عمل الإرشاد في الميدان، كما كشفت عن إعداد خطة متكاملة لنقل التقانات الحديثة إلى المزارعين في مختلف المحليات، بالتعاون مع المنظمات الزراعية والجمعيات التعاونية، مع التركيز على تدريب المزارعين ورفع قدراتهم الفنية