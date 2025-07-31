ولأنها عزيزة وغالية فإن الطريق إليها مهره الدم .. شهداء وأخيار صعدوا إلي العُلا .. روت دماؤهم أرض كردفان العزيزة .. ولا تزال كوكبة الأخيار علي العهد والميثاق تقدم الشهيد تلو الشهيد .. لن يلين لهم عزم .. ولن تفتر لهم همة حتي يبلغوا مسك الختام .. ■ مدينة بارا التي تحاصرها جحافل الجيش السوداني ستعود إلي أرض الوطن كما عادت أخواتها بطول السودان وعرضه .. سقط شهداء علي أعتاب أبوابها .. لم يدعوا الراية تسقط .. ■ يعلم شتات مليشيا وعصابات التمرد الأهمية الاستراتيجية لمدينة بارا .. يعلمون أن بسط سيطرة الجيش عليها يعني عملياً الخطوات الأولي نحو التطهير الكامل لشمال كردفان .. بارا ستعود عزيزة مكرمة .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

