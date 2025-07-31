الشراكة.. والوقوع في الفخ

عادةً، وعند ظهور فكرة تعتقد وتتوسَّم فيها الخير مع بعض الأصدقاء، وترغب في الاستفادة منها، أول ما يخطر علي بالك هو: عمل شركة لتجسيد العمل، وتحويله إلى نشاط تُحقِّق منه الفائدة. وما أسهل تكوين الشركة، والتي لا تحتاج منك إلى وقت، بل في ظرف دقائق تتكون ويتحدد كل شيء. ومن ثم تبدأ في تحديد مكانها، وإعداد مكتب لها، وتجهيزها لممارسة النشاط.إلى هنا والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يُعكِّر حماسك ورغبتك مع المجموعة في تحقيق المنفعة، وتكوين الشركة. ولا تدري أنك ربما بفعلك هذا تنساق وراء فخ لا تستطيع التخلص منه مستقبلاً، وتصبح حبيس الكيان، وتتعرض مع الصحوة لوزارة التجارة إلى سلسلة من الغرامات، علاوةً على مطالبات الزكاة والدخل، بسبب ليس لك فيه يد سوى تعنُّت شريك لا يسمح لك بالخروج، أو يمنعك من اتخاذ أي قرار، وتصبح حبيس الشركة، وتتمنى أن يعود اليوم الذي قررت فيه الشراكة، لكي لا تكون جزءاً منها.

ولعل هذا يُفسِّر عدم رغبة الكثيرين؛ وعدم الارتياح في الدخول في شراكة بسبب الشريك المشاكس، حتى لو تنازلت عن كامل حقوقك، لا مجال للخروج منها. والأزمة أكبر لو تعرَّض أحد الشركاء لمشكلةٍ ما، وتعطلت خدماته، أو تم فرزنة نشاطه، بحيث لا تقدر الشركة على عمل قوائم مالية، لأن النشاط متوقف، وخدماته متوقفة. ولو كنتَ في شركة وكان فيها شريك أجنبي ولسببٍ ما، ترك الشركة وأُقفل نشاطه، ولم يوفر المستندات اللازمة لك لقفل النشاط، يصبح وضعك أسوأ بكثير، فهو موجود خارج السعودية، وأنت تحت النظام ويُطبَّق عليك أنت، والشريك الأجنبي لا يتأثَّر بما يحصل لك، حيث إنه قد عاد إلى وطنه، وأموره تسير كما يُحب، لا كما تُحب. نعم أنت دخلت الشركة برغبتك ورضاك، وتتحمل عواقب قرارك، لكن ألا يوجد مخرج، خاصةً أن النشاط مجمَّد، ولا يتم ممارسة أي عمل من خلال الشركة. كذلك، إن كانت خدمات الشريك مُعطَّلة، ولا يستطيع أن يقفل النشاط ويشطب الشركة، فيجب ألا يتحمَّل الباقون وِزر ذلك.نظام الشركات، إذا كوَّنت شراكة مع مجموعة من أصدقائك، لا يُعطيك طريقة آمنة للخروج منها إلا بموافقة كل الأطراف، وقد تخضع لتعنُّتهم، وتضطر إلى أن تأخذ طريق المحاكم، الذي ليس سهلاً، بل طويل، وتتعرض لضغوط القضايا، واحتمال صرف النظر، والمخالفات مستمرة.المفترض أن يُنظر النظام إلى الغالبية، بحيث يكون تجميد النشاط وعدم الممارسة، وسيلة تساعد مَن كَتَب عليه حظّه أن يقع في فخ الشركة، أن يخرج منها.

أ.د ياسين عبدالرحمن الجفري – جريدة المدينة

