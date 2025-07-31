أشعلت مطربة سودانية, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة ظهرت وهي تغني في حفل خاص أشعلته بوصلة رقص فاضحة عبر هز “مؤخرتها” بطريقة مثيرة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع طالب بضرورة إعادة قانون النظام العام لحسم مثل هذه الظواهر السالبة التي انتشرت بصورة كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز “مؤخرتها” بطريقة مثيرة وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.