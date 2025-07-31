شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن “الدولة”؟

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حظي بتفاعل واسع من متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, في المقطع الذي قامت بنشره مع زميلتها وصديقتها المطربة مروة الدولية. لقاء المطربتين تم في حفل زواج المطرب الشاب, أحمد فتح الله, والذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, هذا الأسبوع. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة هدى عربي, عن المطربة مروة الدولية والتي يلقبها جمهورها بالدولة ما يلي: (بحب الناس القلبهم حلو وكلامهم حلو وطلتهم حلوة كل الحاجات اللطيفة دي بتلاقيك بس لمن تلاقي مروة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

