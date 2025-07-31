تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي قام بمشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يقوم باستعراض إلبوم صور تذكارية لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بــ”حميدتي”. وزعم مصور المقطع أن إلبوم الصور تم أخذه من منزل قائد الدعم السريع, بعد سيطرة الجيش على المنزل وكل المناطق بالعاصمة الخرطوم. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “حميدتي”, في إحدى الصور وهو يحتفل مع زوجته, وظهر في أخرى مع رئيس أركان الجيش السابق الفريق كمال عبد المعروف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع “حميدتي” داخل منزله بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.