شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر “يعوس” القراصة ويجهز “الملوحة” ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)

نشر الفنان والممثل السوداني, المعروف أحمد الجقر, من مقر إقامته بمدينة بورتسودان, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الجقر, وهو “يعوس” القراصة, السودانية, الشهيرة استعداداً لتناولها مع الوجبة الشعبية “الملوحة”, حسبما كتب على الفيديو. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل مقطع الفيديو وعواسة المطرب للقراصة, بسخرية كبيرة, حيث كتب أحدهم: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

