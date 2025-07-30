السودان يدرس إنشاء مدينة طبية بالشراكة مع المجموعة الطبية السعودية

عقدت وزارة الصحة ظهر اليوم الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترح شركة بيت البترجي الطبية إحدى المؤسسات السعودية الرائدة ضمن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، لإنشاء مدينة طبية متكاملة في السودان وذلك بقاعة الحجر الصحي بمدينة بورتسودان، بحضور ممثلي الوزارات المعنية والجهات الأمنية ذات الصلة.

وتم خلال اللقاء عرض مقترح المشروع من قبل الشركة، ومناقشته من كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية والاستثمارية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، مع بحث الفوائد المتوقعة وجدوى تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إعادة إعمار القطاع الصحي، حيث يوفّر خدمات طبية متكاملة في مكان واحد، ويساهم في توطين العلاج داخل البلاد، إلى جانب دعمه لبرامج السياحة العلاجية، ورفع جودة الرعاية الصحية، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن العلاقة الأخوية المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية تشكّل الأرضية المثلى لمثل هذا المشروع، الذي يُعد امتدادًا للدور السعودي الداعم للنهضة الصحية في السودان، ومؤشرًا إيجابيًا على عودة بيئة الاستثمار للبلاد.

وفي ختام الاجتماع، أقرّت اللجنة مبدأ تنفيذ المشروع بعد دراسة شاملة للمقترح بالتعاون مع الشركة، والاتفاق على طبيعة العلاقة في الإنشاء والتشغيل، مع التأكيد على أن يكون المقر الرئيسي للمدينة الطبية بولاية الخرطوم، إلى جانب فروع لها في عدد من الولايات الأخرى، فضلاً عن تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح المشروع واستدامته.

سونا